"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде

Важно сразу выгрести град из грядок, чтобы лед не переохлаждал землю и растения Фото: depositphotos.com

"Град может всего за несколько минут уничтожить результаты нескольких месяцев работы. Если действовать быстро, то можно еще спасти какую-то часть урожая", – говорится в публикации.

Для этого необходимо выгрести град из грядок, чтобы лед не переохлаждал землю и растения. Затем нужно удалить все сильно поврежденные части растений, поскольку пользы от них все равно не будет, а в местах, где стихия обнажила корни растений, их нужно окучить хорошо разрыхленной землей.

"Помните, основное – как можно скорее стимулировать восстановление поврежденных и наращивание новых листьев. В этом в помогут препараты – антистрессы для растений", – отметили эксперты.