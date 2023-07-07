Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить

После окончания цветения пионы можно подкормить удобрением на основе калия и фосфора Фото: depositphotos.com

По словам экспертов, пересадку пионов проводят осенью, а в июле нужно провести правильную обрезку. Для этого сперва удалите опавшие или увядшие цветы и тщательно полейте кусты.

Не стоит в июле обрезать растения под корень, так как после завершения цветения пионы начинают закладывать почки на следующий год и накапливать питательные вещества.

Эксперты рекомендуют во время обрезки оставить нижнюю часть цветоноса с тремя листочками. Если речь идет о древовидных пионах, то опытные садоводы удаляют бутоны, а стебель обрезают на две почки ниже.

"Обрезку следует проводить не сразу после опадания цветков, а спустя три-четыре недели, когда стебли начинают уже прилегать к земле", – посоветовали авторы публикации.

После окончания цветения пионы также можно подкормить удобрением на основе калия и фосфора.