Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить

По словам экспертов, пересадку пионов проводят осенью, а в июле нужно провести правильную обрезку. Для этого сперва удалите опавшие или увядшие цветы и тщательно полейте кусты.
Не стоит в июле обрезать растения под корень, так как после завершения цветения пионы начинают закладывать почки на следующий год и накапливать питательные вещества.
Эксперты рекомендуют во время обрезки оставить нижнюю часть цветоноса с тремя листочками. Если речь идет о древовидных пионах, то опытные садоводы удаляют бутоны, а стебель обрезают на две почки ниже.
"Обрезку следует проводить не сразу после опадания цветков, а спустя три-четыре недели, когда стебли начинают уже прилегать к земле", – посоветовали авторы публикации.
После окончания цветения пионы также можно подкормить удобрением на основе калия и фосфора.
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