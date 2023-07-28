Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции

"Последовательность, с которой вы употребляете еду, не влияет на снижение веса. Но последовательность влияет на количество еды, которая употребляется", – отметил эксперт.
По словам Бойко, если есть овощи или фрукты перед основным блюдом, это приведет к уменьшению количества употребляемой еды.
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Бойко в 2012 году на чемпионате Украины по бодибилдингу в Киеве завоевал бронзовую медаль в категории "ветераны". В 2016 году на открытом кубке Львовской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу в категории "ветераны" он занял второе место.