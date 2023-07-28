Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции

Если есть овощи или фрукты перед основным блюдом, это приведет к уменьшению количества употребляемой еды Фото: depositphotos.com

"Последовательность, с которой вы употребляете еду, не влияет на снижение веса. Но последовательность влияет на количество еды, которая употребляется", – отметил эксперт.

По словам Бойко, если есть овощи или фрукты перед основным блюдом, это приведет к уменьшению количества употребляемой еды.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Леонід Бойко | Експерт з коригування ваги (@boyko__leonid)