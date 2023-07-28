Бульвар Шоубиз
 
28 июля, 2023
 
Лайфхаки

Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции

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Если есть овощи или фрукты перед основным блюдом, это приведет к уменьшению количества употребляемой еды
Если есть овощи или фрукты перед основным блюдом, это приведет к уменьшению количества употребляемой еды
Фото: depositphotos.com

Украинский спортивный и фитнес-инструктор Леонид Бойко в новом ролике в Instagram рассказал, что будет с весом, если есть овощи и фрукты перед основным блюдом.

"Последовательность, с которой вы употребляете еду, не влияет на снижение веса. Но последовательность влияет на количество еды, которая употребляется", – отметил эксперт.

По словам Бойко, если есть овощи или фрукты перед основным блюдом, это приведет к уменьшению количества употребляемой еды. 

Контекст:

Бойко в 2012 году на чемпионате Украины по бодибилдингу в Киеве завоевал бронзовую медаль в категории "ветераны". В 2016 году на открытом кубке Львовской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу в категории "ветераны" он занял второе место. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: лайфхак, овощи, Леонид Бойко
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