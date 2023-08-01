Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2023
 
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Если вы будете знать эти простые правила, оладьи получатся идеальными

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Оладьи нужно обжаривать до золотистой корочки
Оладьи нужно обжаривать до золотистой корочки
Фото: depositphotos.com

Если оладьи не поднимаются или выходят жесткими, вероятно, допущены самые распространенные ошибки. О них рассказало издание Shuba.

Некачественная мука

Нужно выбирать муку высшего сорта и проверять, не истек ли срок ее годности.

Недостаточное количество яиц

Яйца придают тесту пышность и пористость. Если в тесте мало яиц, оладьи будут плоскими и жесткими.

Крутой замес

Важно не перемешивать тесто слишком долго. Это разрушает клейковину, что мешает оладьям быть рыхлыми. 

Тесту нужно давать "успокоиться": смесь нужно оставить немного постоять. Достаточно 20 минут.

Холодные ингредиенты и сковорода

Низкая температура ингредиентов замедляет процесс подъема оладий. Чтобы тесто подошло лучше, ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Оладьи не будут подниматься, если они жарятся на слишком холодной сковороде. Сковорода должна быть хорошо разогретой, чтобы оладьи быстро подошли и образовали золотистую корочку.

Чтобы приготовить идеальные оладьи, нужно:

  • использовать свежую простоквашу или кефир;
  • добавлять в тесто немного разрыхлителя или соды;
  • взбивать тесто миксером на низкой скорости до однородной массы и не перемешивать тесто слишком долго;
  • жарить оладьи на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла;
  • переворачивайте оладьи, когда они подойдут и образуют золотистую корочку.
Контекст:

Кулинарный эксперт считает, что при жарке оладий важно не использовать слишком много растительного масла.

Теги: кулинария, советы, оладьи
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