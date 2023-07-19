Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2023
 
Лайфхаки

Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин для похудения. Эксперт поделился лайфхаками

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Овсяноблины готовятся на сухой сковороде
Овсяноблины готовятся на сухой сковороде
Фото: klopotenko.com

Украинский кулинарный блогер Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом приготовления овсяноблинов.

"Худеете или ищете полезное блюдо для завтрака? Делюсь рецептом овсяноблина, который готовится просто и быстро. Красота его в том, что вкус вы можете дополнить разными компонентами. Комбинируйте разные продукты, чтобы каждое утро иметь новый, оригинальный и питательный завтрак, который не надоест", – анонсировал блюдо ресторатор. 

Клопотенко отметил, что для приготовления овсяноблина подойдут крупнозерновые или мелкозерновые овсяные хлопья.

"Плющенная овсянка не подойдет, потому что даже после перебивания в блендере останутся твердые дольки, – посоветовал эксперт. – Особенность овсяного блина в том, что его готовят на сухой сковороде или немного смазанной маслом. Чтобы он не прилипал, выберите сковороду с антипригарным покрытием".

Продукты

  • 16 ст. л. овсяных хлопьев; 
  • четыре яйца; 
  • 200 мл кефира с жирностью 2,5%; 
  • 1 ч. л. разрыхлителя; 
  • 0,5 ч. л. соли; 
  • 2 ст. л. подсолнечного масла (+ 2 ст. л. для жарки); 
  • сметана для подачи.

Приготовление

  1. Все ингредиенты переложите в чашу блендера и измельчите до однородности. Оставьте на 15 минут.
  2. Разогрейте сковороду и смажьте ее подсолнечным маслом с помощью кулинарной кисточки. 
  3. Выложите на сковороду столовой ложкой небольшие овсяноблины диаметром примерно 7 см и толщиной 1 см. Жарьте около трех минут на среднем огне. Крышкой не накрывайте, чтобы получить хрустящую корочку.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Клопотенко, рецепт, овсяноблин
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