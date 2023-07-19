Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин для похудения. Эксперт поделился лайфхаками

"Худеете или ищете полезное блюдо для завтрака? Делюсь рецептом овсяноблина, который готовится просто и быстро. Красота его в том, что вкус вы можете дополнить разными компонентами. Комбинируйте разные продукты, чтобы каждое утро иметь новый, оригинальный и питательный завтрак, который не надоест", – анонсировал блюдо ресторатор.

Клопотенко отметил, что для приготовления овсяноблина подойдут крупнозерновые или мелкозерновые овсяные хлопья.

"Плющенная овсянка не подойдет, потому что даже после перебивания в блендере останутся твердые дольки, – посоветовал эксперт. – Особенность овсяного блина в том, что его готовят на сухой сковороде или немного смазанной маслом. Чтобы он не прилипал, выберите сковороду с антипригарным покрытием".

Продукты

16 ст. л. овсяных хлопьев;

четыре яйца;

200 мл кефира с жирностью 2,5%;

1 ч. л. разрыхлителя;

0,5 ч. л. соли;

2 ст. л. подсолнечного масла (+ 2 ст. л. для жарки);

сметана для подачи.

Приготовление