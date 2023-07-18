Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2023
 
Лайфхаки

Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени

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Варить пельмени нужно в широкой кастрюле, чтобы они помещались в один слой, опуская их в уже кипящую подсоленную воду
Варить пельмени нужно в широкой кастрюле, чтобы они помещались в один слой, опуская их в уже кипящую подсоленную воду
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своем сайте поделился лайфхаками, которые помогут сварить пельмени так, чтобы они не слиплись и были вкусными.

По словам эксперта, варить пельмени нужно в широкой кастрюле, чтобы они помещались в один слой, опуская их в уже кипящую подсоленную воду. После того как пельмени окажутся в кастрюле, их необходимо перемешать, чтобы они не прилипли ко дну.

"В холодную воду пельмени бросать не следует, иначе они слипнутся. Можно добавить подсолнечное масло прямо в воду, чтобы они точно не слиплись, или добавить его или сливочное масло сразу же после того, как достанете пельмени из кастрюли", – посоветовал эксперт.

Время приготовления пельменей зависит от их размера. Обычно пельмени варят около 12 минут.

"Чтобы сориентироваться по времени, дождитесь, пока они всплывут, убавьте огонь и варите еще четыре минуты. Кстати, если не убавить огонь, пельмени разварятся и распадутся", – подчеркнул Клопотенко.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Клопотенко, лайфхак, пельмени
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