"В некоторых заведениях вместо васаби используют подкрашенную пасту из хрена". Эксперт рассказал, с какими продуктами сочетается хрен

По словам эксперта, идеально приправа из хрена сочетается с холодцом. Также его можно добавлять в качестве соуса к борщу, котлетам и домашней колбасе. Хрен, добавленный в сметану или майонез, добавит им пикантности.

Клопотенко отметил, что в некоторых заведениях ради экономии вместо васаби подают подкрашенную пищевыми красителями пасту из хрена, "пользуясь его универсальностью".

"Просто держите немного хрена на столе и добавляйте его по подсказкам вашей интуиции и вкусовых рецепторов. Ведь этот продукт гораздо более вариативный, чем нам кажется, – отметил Клопотенко. – Я готовил невероятный сладкий кекс с хреном. Нетипично, но очень вкусно. Помните, что один удачный эксперимент может подарить вам любимое сочетание продуктов и новую гастрономическую страсть, в этом случае – со жгучим вкусом хрена".

Как приготовить

Приправу из хрена готовят, натирая его на мелкой терке. На 200 г хрена понадобятся одна свекла, 1 ст. л. уксуса, 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли.