"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов

Продукты

220 г сгущенного молока;

1 ч. л. растворимого кофе;

120 г сливок с жирностью 33%;

0,5 ч. л. ванильного сахара;

200 г водки.

Приготовление



Тщательно смешайте все ингредиенты и оставьте в холодильнике на два дня.

"Вкус – пожар", – отметила блогер.