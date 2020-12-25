"Удивите своих близких!". Рецепт новогоднего салата "Сырные мандаринки" от Сумской

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как приготовить яркий салат из простых ингредиентов.

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась в Instagram рецептом новогоднего салата "Сырные мандаринки". Она опубликовала видео, снятое во время записи программы "Смак дня" на канале "Киев" и показала фото готового салата.

Для его приготовления необходимы ингредиенты: вареная морковь, сваренные вкрутую яйца, куриное филе, сыр на выбор – твердый или плавленый, чеснок, зелень, соль, перец, майонез.

На мелкую терку следует натереть морковь. Отдельно натереть сыр и яйца, зубок чеснока, мелко порезать зелень, добавить соль и перец, три столовые ложки майонеза или густой сметаны. Все перемешать.

Из полученной смеси нужно сформировать "мандаринки", сверху оформить их морковью. Украсить листами лавра.

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По словам Сумской, это невероятно вкусное блюдо.

"Салат имеет очень нежный вкус! Удивите своих близких! Приятного аппетита!" – пожелала она.

В описании блюда актриса указала еще один ингредиент – куриное филе, но в ролике его не использовала. По желанию мясо можно добавить к сырной смеси. Далее готовить точно так же.