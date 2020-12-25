Бульвар Шоубиз
 
25 декабря, 2020
 
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"Удивите своих близких!". Рецепт новогоднего салата "Сырные мандаринки" от Сумской

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как приготовить яркий салат из простых ингредиентов.

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Сумская: Салат имеет очень нежный вкус!
Сумская: Салат имеет очень нежный вкус!
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась в Instagram рецептом новогоднего салата "Сырные мандаринки". Она опубликовала видео, снятое во время записи программы "Смак дня" на канале "Киев" и показала фото готового салата.

Для его приготовления необходимы ингредиенты: вареная морковь, сваренные вкрутую яйца, куриное филе, сыр на выбор – твердый или плавленый, чеснок, зелень, соль, перец, майонез.

На мелкую терку следует натереть морковь. Отдельно натереть сыр и яйца, зубок чеснока, мелко порезать зелень, добавить соль и перец, три столовые ложки майонеза или густой сметаны. Все перемешать.

Из полученной смеси нужно сформировать "мандаринки", сверху оформить их морковью. Украсить листами лавра.

По словам Сумской, это невероятно вкусное блюдо.

"Салат имеет очень нежный вкус! Удивите своих близких! Приятного аппетита!" – пожелала она.

В описании блюда актриса указала еще один ингредиент – куриное филе, но в ролике его не использовала. По желанию мясо можно добавить к сырной смеси. Далее готовить точно так же.

Теги: Новый год, сыр, соль, Ольга Сумская, актриса, мясо, мандарины, рецепт, яйца, новогодний стол
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