11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня в мире отмечают День песочницы Фото: depositphotos.com

Первые общественные песочницы появились в парках в Германии в 1850-х. Одним из самых активных сторонников распространения песочниц был немецкий педагог Фридрих Фребель, который настаивал на важности детских игр посреди природных элементов. Песочницы Фребеля произвели большое впечатление на его современников и постепенно распространились по всей Европе.

В православной традиции сегодня именины у Анатолия, Алексея, Астафия, Даниила, Константина, Кузьмы, Михаила, Николая, Пахома, Серафима и Серафимы, Федотьи. В католической – у Клары и Сусанны.

Согласно народным приметам: