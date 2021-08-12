12 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

В этот день 170 лет назад американский изобретатель и промышленник Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку Фото: depositphotos.com

Этот день в истории:

в 1851-м – американский изобретатель и промышленник, основатель компании "Зингер" Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку. Он ее не изобрел и никогда этого не утверждал. Но Зингер так усовершенствовал уже существовавшие на тот момент модели швейных машинок, что это позволило ему сколотить состояние.

в 1933-м – состоялся первый матч футбольной сборной Украины. Противниками украинских спортсменов стала сборная Турции.

в 1949-м – в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке (которая в длину составляет 4,3 метра), часы на башне "Биг-Бен" стали отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты.

в 1962-м – отправился в космос первый украинский космонавт Павел Попович.

в 1981-м – поступил в продажу первый массовый персональный компьютер IBM PC. Его стоимость составлялся чуть больше полутора тысяч долларов. Из технических характеристик: процессор 4.77 МГц, память 16 килобайт (с возможностью расширения до 256), операционная система DOS 1.0.

в 1999-м – в Украине принято решение о закрытии всех вытрезвителей.

в 2010 – в Луганске зафиксирована самая высокая температура в истории Украины + 42°C.

В этот день родились:

в 1930-м – Джордж Сорос, американский финансист и общественный деятель венгерского происхождения.

в 1954-м – Франсуа Олланд, французский политик и государственный деятель, президент Франции в 2012–2017-м.

В этот день умерли: