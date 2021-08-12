12 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

В этот день 170 лет назад американский изобретатель и промышленник Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку
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Представляем календарь событий этого дня.
Этот день в истории:
в 1851-м – американский изобретатель и промышленник, основатель компании "Зингер" Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку. Он ее не изобрел и никогда этого не утверждал. Но Зингер так усовершенствовал уже существовавшие на тот момент модели швейных машинок, что это позволило ему сколотить состояние.
в 1933-м – состоялся первый матч футбольной сборной Украины. Противниками украинских спортсменов стала сборная Турции.
в 1949-м – в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке (которая в длину составляет 4,3 метра), часы на башне "Биг-Бен" стали отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты.
в 1962-м – отправился в космос первый украинский космонавт Павел Попович.
в 1981-м – поступил в продажу первый массовый персональный компьютер IBM PC. Его стоимость составлялся чуть больше полутора тысяч долларов. Из технических характеристик: процессор 4.77 МГц, память 16 килобайт (с возможностью расширения до 256), операционная система DOS 1.0.
в 1999-м – в Украине принято решение о закрытии всех вытрезвителей.
в 2010 – в Луганске зафиксирована самая высокая температура в истории Украины + 42°C.
В этот день родились:
в 1930-м – Джордж Сорос, американский финансист и общественный деятель венгерского происхождения.
в 1954-м – Франсуа Олланд, французский политик и государственный деятель, президент Франции в 2012–2017-м.
В этот день умерли:
в 1953-м – Евгений Патон, украинский ученый, академик, специалист по электросварке и мостостроению, отец ученого Бориса Патона. Ему было 83 года.
в 1955-м – Томас Манн, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1929 года. Ему было 80 лет.
в 1964-м – Ян Ланкастер Флеминг, английский писатель, автор романов об агенте Джеймсе Бонде, 56 лет.
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