Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
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12 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

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В этот день 170 лет назад американский изобретатель и промышленник Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку
В этот день 170 лет назад американский изобретатель и промышленник Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку
Фото: depositphotos.com

Представляем календарь событий этого дня.

Этот день в истории:

  • в 1851-м – американский изобретатель и промышленник, основатель компании "Зингер" Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку. Он ее не изобрел и никогда этого не утверждал. Но Зингер так усовершенствовал уже существовавшие на тот момент модели швейных машинок, что это позволило ему сколотить состояние.
  • в 1933-м – состоялся первый матч футбольной сборной Украины. Противниками украинских спортсменов стала сборная Турции.
  • в 1949-м – в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке (которая в длину составляет 4,3 метра), часы на башне "Биг-Бен" стали отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты.
  • в 1962-м – отправился в космос первый украинский космонавт Павел Попович.
  • в 1981-м – поступил в продажу первый массовый персональный компьютер IBM PC. Его стоимость составлялся чуть больше полутора тысяч долларов. Из технических характеристик: процессор 4.77 МГц, память 16 килобайт (с возможностью расширения до 256), операционная система DOS 1.0.
  • в 1999-м – в Украине принято решение о закрытии всех вытрезвителей.
  • в 2010 – в Луганске зафиксирована самая высокая температура в истории Украины + 42°C.

В этот день родились:

  • в 1930-м – Джордж Сорос, американский финансист и общественный деятель венгерского происхождения.
  • в 1954-м – Франсуа Олланд, французский политик и государственный деятель, президент Франции в 2012–2017-м.

В этот день умерли:

  • в 1953-м – Евгений Патон, украинский ученый, академик, специалист по электросварке и мостостроению, отец ученого Бориса Патона. Ему было 83 года.
  • в 1955-м – Томас Манн, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1929 года. Ему было 80 лет.
  • в 1964-м – Ян Ланкастер Флеминг, английский писатель, автор романов об агенте Джеймсе Бонде, 56 лет.
Теги: смерть, Франсуа Олланд, Джордж Сорос, история, Павел Попович, календарь, Биг-Бен, память
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