18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото

Модель во время фотосессии сменила несколько образов. Она позировала в нарядах от французского дизайнера Сони Рикель.
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А также примерила розовое платье от британского дизайнера Стеллы Макартни.
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Дева Кассель родилась 12 сентября 2004 года в Риме. Она старшая дочь Белуччи и Касселя.
Дебют Девы Кассель как фотомодели состоялся осенью 2020 года. Ее фото впервые было опубликовано на обложке Elle. Тогда она позировала в наряде от итальянского модного дома Dolce&Gabbana.