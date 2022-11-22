Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2022
 
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18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото

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Дебют дочери Касселя и Белуччи как фотомодели состоялся осенью 2020 года
Дебют дочери Касселя и Белуччи как фотомодели состоялся осенью 2020 года
Фото: d.casseluxxi / Instagram

Дочь итальянской актрисы Моники Белуччи и французского актера Венсана Касселя, 18-летняя модель Дева Кассель снялась для французского Vogue. Снимки Дева Кассель разместила 21 ноября в Instagram.

Модель во время фотосессии сменила несколько образов. Она позировала в нарядах от французского дизайнера Сони Рикель.

А также примерила розовое платье от британского дизайнера Стеллы Макартни.

Контекст:

Дева Кассель родилась 12 сентября 2004 года в Риме. Она старшая дочь Белуччи и Касселя.

Дебют Девы Кассель как фотомодели состоялся осенью 2020 года. Ее фото впервые было опубликовано на обложке Elle. Тогда она позировала в наряде от итальянского модного дома Dolce&Gabbana.

Теги: платье, Моника Белуччи, Vogue, фотосессия, Венсан Кассель, Дева Кассель
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