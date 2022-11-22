18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото

Дебют дочери Касселя и Белуччи как фотомодели состоялся осенью 2020 года Фото: d.casseluxxi / Instagram

Модель во время фотосессии сменила несколько образов. Она позировала в нарядах от французского дизайнера Сони Рикель.

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А также примерила розовое платье от британского дизайнера Стеллы Макартни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Deva Cassel (@d.casseluxxi)