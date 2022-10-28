20-летняя Иващенко похвасталась фигурой в купальнике

"Немножко воспоминаний о лете", – написала певица.

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Контекст:

Иващенко родилась в 2002 году в Броварах Киевской области. Она сирота. После смерти матери Иващенко воспитывали ее дедушка с бабушкой.

Иващенко является победительницей шоу "Голос. Дети" на "1+1" (2016) и проекта "Х-фактор" на СТБ (2019).

В 2020 году певица с авторской песней Get Up принимала участие в национальном отборе на "Евровидение 2020", заняв пятое место.

В октябре Иващенко заявила, что вернулась в Украину после того, как почти пять месяцев проработала певицей на лайнере.