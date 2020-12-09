"2021-й год окончательно поставит точку на карьере звезд". Разин посоветовал артистам уже сейчас задуматься о другой деятельности

Российский продюсер Андрей Разин заявил, что намерен уйти в строительную индустрию, так как по первому образованию является строителем и каменщиком.

Разин: У людей нет денег, и в ближайшие пару лет никто на концерты ходить не будет Скриншот: razin_andrei_lm / Instagram

Российский продюсер Андрей Разин 8 декабря в Instagram призвал артистов задуматься об альтернативных заработках, заявив, что в следующем году рассчитывать на концерты не стоит.

"2021-й год окончательно поставит точку на карьере всех наших, а также зарубежных звезд. Человечеству грозят страшные эпидемии и никакие прививки не спасут мир. Шоу-бизнес, актеры должны понимать, что никаких концертов, никаких массовых мероприятий в 2021-м году не будет. Сегодня всем артистам нужно выбирать альтернативу. Например, я по первому образованию – строитель, поэтому рассматриваю строительную индустрию для дальнейшей работы", – написал он.

По словам Разина, чтобы не оказаться на улице, звезды российского шоу-бизнеса также должны вспомнить о своих первых профессиях.

"Кто-то был штукатуром, кто-то – каменщиком, как я. Может быть, кто-то был маляром. Всем нужно мобилизоваться, потому что у людей нет денег, и в ближайшие пару лет никто на концерты ходить не будет", – подытожил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на утро 8 декабря коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 68,2 млн человек, 1,55 млн умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

В России количество заразившихся превысило 2,49 млн человек, из них 43,67 тыс. умерли.

С 13 ноября в Москве действуют новые правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, ресторанам, барам и кафе запрещено работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. При этом в театрах, кинотеатрах и концертных залах в этот период количество зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство Российской Федерации не рассматривает меры в поддержку российского шоу-бизнеса.