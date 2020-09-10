"2067: Петля времени". Вышел трейлер фильма с Коди Смит-Макфи. Видео
На кинокомпании RLJE Films опубликовали трейлер научно-фантастического триллера "2067: Петля времени". Авторы – создатели франшизы "Люди Икс". Режиссер – Сет Ларни. В центре сюжета окажутся путешествия во времени с целью предотвратить трагедию: планета находится под угрозой вымирания из-за отсутствия кислорода. Роли исполнили Коди Смит-Макфи и Райан Квантен. Мировая премьера фильма назначена на 15 октября.
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