25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании

В своем посте, пишет издание, Арнольд назвала себя "жертвой великого российского актера". Актриса отметила, что скрывала случившееся, но это "молчание хоронило ее заживо".
Представители актера опровергли обвинения, заявив, что будут отставить его интересы в суде.
Впервые о предъявлении Депардье обвинений в изнасиловании стало известно в феврале 2020 года. Актриса, имя которой тогда не афишировалось, обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила, что летом 2018 года подверглась сексуальному насилию со стороны актера.
Следствие по этому делу было прекращено в июне 2019 года, поскольку не был обнаружен состав преступления, а сам актер все обвинения опровергал. В августе 2020-го прокуратура направила запрос о возобновлении дела, и осенью того же года расследование возобновилось.