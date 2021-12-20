25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании

В своем посте, пишет издание, Арнольд назвала себя "жертвой великого российского актера". Актриса отметила, что скрывала случившееся, но это "молчание хоронило ее заживо".

Представители актера опровергли обвинения, заявив, что будут отставить его интересы в суде.