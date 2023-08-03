Украинский футболист Зинченко во второй раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери

Он отметил, что ребенок родился 2 августа. Имя дочери супруги пока что не сообщали.
"Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса", – подписал фото 26-летний футболист.
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Влада Седан и Зинченко расписались в марте 2020 года. 1 августа 2021 супруги сообщили, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой. По словам Влады Седан, дочь родилась в США на три недели раньше срока.
О том, что Седан беременна во второй раз, Зинченко сообщил 22 мая. 28 июня Зинченко рассказал, что у них родится еще одна девочка.