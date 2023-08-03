Украинский футболист Зинченко во второй раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери

Младшая дочь Зинченко и Влады Седан (на фото) родилась 2 августа Фото: v.lada_sedan / Instagram

Он отметил, что ребенок родился 2 августа. Имя дочери супруги пока что не сообщали.

"Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса", – подписал фото 26-летний футболист.