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03 августа, 2023
 
Новости

Украинский футболист Зинченко во второй раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери

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Младшая дочь Зинченко и Влады Седан (на фото) родилась 2 августа
Младшая дочь Зинченко и Влады Седан (на фото) родилась 2 августа
Фото: v.lada_sedan / Instagram

Игрок украинской сборной по футболу и английского клуба "Арсенал" Александр Зинченко 2 августа в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен с женой, украинской ведущей Владой Седан и их новорожденной дочерью в послеродовой палате.

Он отметил, что ребенок родился 2 августа. Имя дочери супруги пока что не сообщали. 

"Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса", – подписал фото 26-летний футболист.

Контекст:

Влада Седан и Зинченко расписались в марте 2020 года. 1 августа 2021 супруги сообщили, что у них родилась девочкаРодители назвали дочь Евой. По словам Влады Седан, дочь родилась в США на три недели раньше срока.

О том, что Седан беременна во второй раз, Зинченко сообщил 22 мая. 28 июня Зинченко рассказал, что у них родится еще одна девочка.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, беременность, футболист Александр Зинченко, Влада Седан
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