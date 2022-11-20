Бульвар Шоубиз
 
20 ноября, 2022
 
Новости

28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джилл Байден вторая жена Байдена
Джилл Байден – вторая жена Байдена
Фото: rafanellievents / Instagram

28-летняя внучка президента США Джо Байдена Наоми 19 ноября вышла замуж за 25-летнего юриста Питера Нила. Свадебное фото на своей странице в Twitter опубликовала супруга президента Джилл Байден.

На сайте Белого дома сообщается, что свадебная вечеринка с участием Джо и Джилл Байденов состоялась в столовой резиденции президента США.

Свадебные фото внучки Байдена также опубликованы в Instagram компании, которая занималась организацией свадебного мероприятия.

Издания Glamour и People отмечают, что это была первая свадьба в Белом доме за последние девять лет. 

Контекст:

20 января 2021 года Байден стал президентом США. Джилл Байден – его вторая жена. Они поженились в 1977 году. У пары есть общая дочь Эшли (1981). 

Наоми – старшая из семи внуков Байдена. Она является дочерью его сына Хантера Байдена. О помолвке Наоми Байден стало известно в сентябре 2021 года.

Теги: Джо Байден, Белый дом, свадьба, Джилл Байден
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Вернувшийся из российского плена подполковник Пипенко: Российский спецназ тренировали на нас. Проверки – это очень жестко
Вернувшийся из российского плена подполковник Пипенко: Российский спецназ тренировали на нас. Проверки – это очень жестко
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам
41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам
"Я ничего не успеваю". Жена Беднякова показала будни с грудным ребенком
"Я ничего не успеваю". Жена Беднякова показала будни с грудным ребенком
Жена Павлика показала, в кого ее сын-блондин
Жена Павлика показала, в кого ее сын-блондин
Шоптенко назвала лучший антидепрессант
Шоптенко назвала лучший антидепрессант
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото
Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко
Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото
"Лучшая инвестиция в будущее". Молодожены купили для ВСУ авто за деньги, подаренные им на свадьбу
"Лучшая инвестиция в будущее". Молодожены купили для ВСУ авто за деньги, подаренные им на свадьбу
  "Очень вкусно". Простой рецепт приготовления цветной капусты по-испански. Видео
  "Очень вкусно". Простой рецепт приготовления цветной капусты по-испански. Видео
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление
"Красота сила страшная". Жена Тигипко распахнула жакет и показала торс в прозрачном корсете
"Красота – сила страшная". Жена Тигипко распахнула жакет и показала торс в прозрачном корсете
Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии
Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии
"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео
"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео
  "Эта песня для меня как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
  "Эта песня для меня – как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 