28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото

На сайте Белого дома сообщается, что свадебная вечеринка с участием Джо и Джилл Байденов состоялась в столовой резиденции президента США.
Congratulations Naomi and Peter! We love you. pic.twitter.com/aIEatnDQhm— Jill Biden (@FLOTUS) November 19, 2022
Свадебные фото внучки Байдена также опубликованы в Instagram компании, которая занималась организацией свадебного мероприятия.
Издания Glamour и People отмечают, что это была первая свадьба в Белом доме за последние девять лет.
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20 января 2021 года Байден стал президентом США. Джилл Байден – его вторая жена. Они поженились в 1977 году. У пары есть общая дочь Эшли (1981).
Наоми – старшая из семи внуков Байдена. Она является дочерью его сына Хантера Байдена. О помолвке Наоми Байден стало известно в сентябре 2021 года.