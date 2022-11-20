28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото

На сайте Белого дома сообщается, что свадебная вечеринка с участием Джо и Джилл Байденов состоялась в столовой резиденции президента США.

Свадебные фото внучки Байдена также опубликованы в Instagram компании, которая занималась организацией свадебного мероприятия.

Издания Glamour и People отмечают, что это была первая свадьба в Белом доме за последние девять лет.

Контекст:

20 января 2021 года Байден стал президентом США. Джилл Байден – его вторая жена. Они поженились в 1977 году. У пары есть общая дочь Эшли (1981).

Наоми – старшая из семи внуков Байдена. Она является дочерью его сына Хантера Байдена. О помолвке Наоми Байден стало известно в сентябре 2021 года.