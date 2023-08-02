29-летняя дочь мэра Днепра Филатова показала свой отдых в Киеве

На заглавном фото Филатова позирует в коричневом мини-платье на тонких бретельках возле фонтана. На других фото она изображена в этом же наряде в ресторане и перед зеркалом.
Также дочь мэра Днепра показала, как занимается альпинизмом, и обнародовала фото в шлеме.
"Жизнь в последнее время", – подписала она публикацию.
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Борис Филатов стал мэром Днепра в 2015 году, победив на местных выборах. Осенью 2020 года он был переизбран на должность городского головы.
Екатерина – единственная дочь Бориса и Марины Филатовых. Ее родители поженились 1 августа 1993 года.
Жена Филатова вместе с дочерью увлекаются альпинизмом.