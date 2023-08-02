29-летняя дочь мэра Днепра Филатова показала свой отдых в Киеве

На заглавном фото Филатова позирует в коричневом мини-платье на тонких бретельках возле фонтана. На других фото она изображена в этом же наряде в ресторане и перед зеркалом.

Также дочь мэра Днепра показала, как занимается альпинизмом, и обнародовала фото в шлеме.

"Жизнь в последнее время", – подписала она публикацию.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kateryna Filatova * (@kateryna.filatova)