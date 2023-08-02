Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2023
 
Новости

29-летняя дочь мэра Днепра Филатова показала свой отдых в Киеве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Катерина единственная дочь Филатова
Катерина – единственная дочь Филатова
Фото: maryna.filatova / Instagram

29-летняя дочь мэра Днепра Бориса Филатова Катерина Филатова 2 августа в Instagram разместила подборку снимков, на которых запечатлена во время отдыха и занятий спортом в Киеве.

На заглавном фото Филатова позирует в коричневом мини-платье на тонких бретельках возле фонтана. На других фото она изображена в этом же наряде в ресторане и перед зеркалом.

Также дочь мэра Днепра показала, как занимается альпинизмом, и обнародовала фото в шлеме.

"Жизнь в последнее время", – подписала она публикацию.

Контекст:

Борис Филатов стал мэром Днепра в 2015 году, победив на местных выборах. Осенью 2020 года он был переизбран на должность городского головы.

Екатерина – единственная дочь Бориса и Марины Филатовых. Ее родители поженились 1 августа 1993 года.

Жена Филатова вместе с дочерью увлекаются альпинизмом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Киев, Борис Филатов, Екатерина Филатова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: Все, что сейчас происходит в России, – это вскрытие, аутопсия трупа. И в этом трупе воняет от всех
  Яценюк: Все, что сейчас происходит в России, – это вскрытие, аутопсия трупа. И в этом трупе воняет от всех
Дмитрий ГОРДОН
СМИ пишут, что "израильский корабль прорвал блокаду россиян в Черном море". Что с этим не так? Главное
СМИ пишут, что "израильский корабль прорвал блокаду россиян в Черном море". Что с этим не так? Главное
Светлана РОГОВСКАЯ
В Украине начал действовать новый порядок выплат перемещенным лицам. Что изменится и кто лишится помощи?
В Украине начал действовать новый порядок выплат перемещенным лицам. Что изменится и кто лишится помощи?
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
29-летняя дочь мэра Днепра Филатова показала свой отдых в Киеве
29-летняя дочь мэра Днепра Филатова показала свой отдых в Киеве
Галина ГРИШИНА
  В Киеве покажут документальный фильм на английском языке о Сумах в первый месяц полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ
  В Киеве покажут документальный фильм на английском языке о Сумах в первый месяц полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда
35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда
Тина Кароль во время выступления запустила микрофоном в зрителей. Видео
Тина Кароль во время выступления запустила микрофоном в зрителей. Видео
Галина ГРИШИНА
Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото
Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото
Галина ГРИШИНА
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Галина ГРИШИНА
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
Галина ГРИШИНА
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Галина ГРИШИНА
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным
"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом
Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 