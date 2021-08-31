31 августа: смерть принцессы Дианы, открытие Киевского политеха, день рождения Ричарда Гира

31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже погибла британская принцесса Диана. Ей было 36 лет Фото: ЕРА

Этот день в истории:

в 1898-м – официальное открытие Киевского политехнического института (КПИ). Сегодня это один из самых больших украинских вузов и по количеству студентов (больше 20 тыс.), и по числу специальностей и образовательных программ. КПИ входит в тройку лучших вузов Украины согласно Ranking Web of Universities;

в 1928-м – в Берлине прошла премьера мюзикла "Трехгрошовая опера" по одноименной пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта. Постановка имела сенсационный успех, со временем пьесу поставили многие театры Европы. После прихода к власти нацистов пьеса была запрещена, как и все произведения Брехта;

в 1987-м – культовый американский певец Майкл Джексон выпустил свой седьмой альбом Bad. По версии журнала Rolling Stone, эта работа вошла в список 500 величайших альбомов всех времен. Bad, состоящий из 11 песен (девять из них написал непосредственно Джексон) возглавил хит-парады 25 стран. Мировые продажи пластинки, по разной информации, составили от 30 до 45 млн экземпляров. В 1988-м и 1990 году Bad получил две престижные музыкальные премии "Грэмми".

В этот день родились:

в 1945-м – Леонид Попов, советский и украинский летчик-космонавт, командир экипажей космических кораблей и орбитальных научно-исследовательских комплексов "Союз" и "Салют";

в 1949-м – Ричард Гир, американский актер, лауреат премии "Золотой глобус" за роль в киномюзикле "Чикаго". Известен по ролям в фильмах "Дни жатвы", "Американский жиголо", "Офицер и джентльмен", "Красотка" и другим;

в 1951-м – Алексей Учитель, советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, автор фильмов "Дневник его жены", "Мания Жизели", "Прогулка", "Космос как предчувствие", "Матильда" и других;

в 1974-м – Андрей Медведев, украинский теннисист, предприниматель и тренер, победитель 11 турниров ATP – Ассоциации теннисистов-профессионалов, финалист Открытого чемпионата Франции 1999 года. Почетный президент Федерации тенниса Украины с 2006 года, капитан сборной Украины в Кубке Дэвиса. Младший брат теннисистки Натальи Медведевой.

В этот день умерли:

в 1941-м – Марина Цветаева, советская поэтесса, одна из самых заметных представительниц Серебряного века. Покончила жизнь самоубийством в 48 лет. Похоронена на Петропавловском кладбище в городе Елабуга. Точное расположение ее могилы неизвестно;

в 1997-м – Диана Спенсер, принцесса Уэльская, бывшая супруга британского принца Чарльза. Погибла в 36 лет после того, как автомобиль, в котором она ехала вместе со своим спутником Доди аль-Файедом, водителем и телохранителем, попал в автокатастрофу в одном из тоннелей в Париже. Погибли все, кроме телохранителя. Принцессу Диану похоронили 6 сентября 1997 года в семейном поместье Спенсеров в Нортгемптоншире, на уединенном острове;

в 2002 году – Самсон Самсонов, советский кинорежиссер, среди самых известных его работ фильмы "Много шума из ничего", "Чисто английское убийство", "Одиноким предоставляется общежитие". Умер в 81 год, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве;

в 2020-м – Нина Бочарова, украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка 1952 года. Она придумала упражнение, которое никто в мире до нее не исполнял, – поперечный шпагат на брусьях. Умерла в 95 лет.