34-летний трансгендерный актер Эллиот Пейдж завел страницу на закрытой платформе для знакомств

В публикации отмечается, что в своем профиле актер разместил несколько фото с питомцами, а также снимок, где он запечатлен в толстовке с надписью "Защитите трансдетей".

Контекст:

В декабре 2020 года американская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут, попросив называть ее Эллиотом. В марте 2021 года в интервью Times актер сообщил, что ощущал себя мужчиной с детства.

В 2018 году Эллен Пейдж узаконила брак с танцовщицей Эммой Портнер. В январе 2021 года пара рассталась.

Актриса Эллен Пейдж известна по фильмам "Джуно", "Начало", "Люди Икс", сериалу "Академия Амбрелла".