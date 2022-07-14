Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2022
 
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39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте

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Седокова: Я просто сказала себе, что достаточно толстая
Седокова: Я просто сказала себе, что достаточно толстая
Фото: annasedokova / Instagram

39-летняя украинская певица Анна Седокова, игнорирующая войну России против Украины и продолжающая строить карьеру в РФ, 13 июля в Instagram Stories заявила, что решила сбросить вес.

Она сообщила, что сбросила 3 килограмма.

"Останавливаться не планирую", – заверила она.

Фото: annasedokova / Instagram
Фото: annasedokova / Instagram

"Я просто сказала себе: "Ты достаточно толстая. Пора возвращаться, Аня", – отметила она.

Фото: annasedokova / Instagram
Фото: annasedokova / Instagram

"На весах сегодня утром 70 [килограммов]. В тот момент, когда я опомнилась, у меня было 71,8. Я была реально тяжелая, вместе с весом пришла депрессия и полное бессилие", – написала она 13 июля в Telegram.

Певица отметила, что худеет "без таблеток, уколов, но с огромной силой воли и большим количеством усилий", но не стала раскрывать метод.

Говоря о депрессии от лишних килограммов, певица ни слова не сказала  войне, которую у нее на Родине развязала Россия.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

После нападения РФ на Украину Седокова не высказывалась против войны. Она продолжает замалчивать российскую агрессию.

Теги: Россия, Украина, война, агрессия, депрессия, Анна Седокова, ВИА Гра, певица, похудение, декольте
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