39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте

Она сообщила, что сбросила 3 килограмма.
"Останавливаться не планирую", – заверила она.
"Я просто сказала себе: "Ты достаточно толстая. Пора возвращаться, Аня", – отметила она.
"На весах сегодня утром 70 [килограммов]. В тот момент, когда я опомнилась, у меня было 71,8. Я была реально тяжелая, вместе с весом пришла депрессия и полное бессилие", – написала она 13 июля в Telegram.
Певица отметила, что худеет "без таблеток, уколов, но с огромной силой воли и большим количеством усилий", но не стала раскрывать метод.
Говоря о депрессии от лишних килограммов, певица ни слова не сказала войне, которую у нее на Родине развязала Россия.
С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".
Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.
После нападения РФ на Украину Седокова не высказывалась против войны. Она продолжает замалчивать российскую агрессию.