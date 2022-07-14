39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте

Седокова: Я просто сказала себе, что достаточно толстая Фото: annasedokova / Instagram

Она сообщила, что сбросила 3 килограмма.

"Останавливаться не планирую", – заверила она.

Фото: annasedokova / Instagram

"Я просто сказала себе: "Ты достаточно толстая. Пора возвращаться, Аня", – отметила она.

Фото: annasedokova / Instagram

"На весах сегодня утром 70 [килограммов]. В тот момент, когда я опомнилась, у меня было 71,8. Я была реально тяжелая, вместе с весом пришла депрессия и полное бессилие", – написала она 13 июля в Telegram.

Певица отметила, что худеет "без таблеток, уколов, но с огромной силой воли и большим количеством усилий", но не стала раскрывать метод.

Говоря о депрессии от лишних килограммов, певица ни слова не сказала войне, которую у нее на Родине развязала Россия.