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14 июля, 2022
 
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63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео

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В августе этого года Мадонне исполнится 64
В августе этого года Мадонне исполнится 64
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 13 июля разместила в Instagram ролик, в котором позировала перед камерой, показав язык.

Видео Мадонна сопроводила песней I'm Bouncing американского рэпера Джека Харлоу.

Певица предстала с минимумом макияжа, сделав акцент на губы. В определенный момент она показала кончик языка.

"Великолепная", – отметил подписчик ebert.cassandra91.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, видео, певица, макияж, ролик, язык
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