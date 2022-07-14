63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео

Видео Мадонна сопроводила песней I'm Bouncing американского рэпера Джека Харлоу.

Певица предстала с минимумом макияжа, сделав акцент на губы. В определенный момент она показала кончик языка.

"Великолепная", – отметил подписчик ebert.cassandra91.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".