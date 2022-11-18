40-летняя Мейхер снялась в полный рост в облегающем бедра платье

Мейхер: Любовь к поэзии побудила меня к созданию платья. Жажда поэтического состояния, творческой внутренней атмосферы Фото: meiherbymeiher / Instagram

Мейхер выбрала для показа платье, облегающее бюст и бедра, и расширяющееся к подолу. Она позировала в зале с колоннами и арками. На двух снимках она показала фигуру в полный рост.

"Любовь к поэзии побудила меня к созданию этого платья. Жажда поэтического состояния, творческой внутренней атмосферы", – написала она.

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