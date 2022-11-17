Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2022
 
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"Абсолютно знойная красавица". Рианна снялась в бикини с плавками на тонких поворозках

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Рианна в мае 2022 года родила первенца
Рианна в мае 2022 года родила первенца
Фото: rihannaofficlal / Instagram

На официальной фан-странице американской певицы Рианны в Instagram 15 ноября опубликовали подборку ее снимков в голубом купальнике с цветочным принтом и кимоно из такой же ткани.

"Медовый месяц", – подписали пост.

Рианна выбрала модель купальника с плавками на тонких поворозках. 

"Абсолютно знойная красавица", – прокомментировала подписчица beecodella.

Контекст:

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: купальник, Рианна, певица, бикини, плавки
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