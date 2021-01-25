41-летний российский стендап-комик Шаляпин покончил жизнь самоубийством

Тело 41-летнего российского стендап-комика Александра Шаляпина обнаружила его супруга.

По информации директора Шаляпина, он совершил суицид, будучи в состоянии депрессии Фото: shalyap_in / / Instagram

41-летний российский стендап-комик Александр Шаляпин был найден мертвым в своей московской квартире. Об этом 25 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от источников в правоохранительных органах.

Шаляпин покончил с собой минувшей ночью, будучи в состоянии депрессии, говорится в публикации. Тело артиста обнаружила его супруга. Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов.

В комментарии агентству директор Шаляпина Мария Малякина сообщила, что в последнее время актер проходил реабилитацию, а 21 января вернулся домой. Она подчеркнула, что у артиста были подтвержденные на февраль выступления.

Поклонники стендап-комика на его странице в Instagram в комментариях к последней публикации, которая была сделана в мае 2020 года, выражают соболезнования его близким.

Александр Шаляпин родился 6 мая 1979 года в Люберцах. Был участником Stand Up Show (Comedy Club), снимался в российских фильмах "Бумер-2", "Сваха", "Любовь как любовь", "Глухарь-2".