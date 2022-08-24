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24 августа, 2022
 
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41-летняя Амбросио позировала в бикини, лежа на воде

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Амбросио родилась в 1981 году в Бразилии
Амбросио родилась в 1981 году в Бразилии
Фото: ЕРА

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио 24 августа разместила в Instagram новые снимки и видео, которые были сделаны во время ее отдыха на яхте в Черногории.

На заглавном фото модель позирует в сиреневом бикини, лежа на воде. Еще на одном снимке Амбросио запечатлена в полный рост на фоне достопримечательностей Черногории. 

"Голубой рай", – подписала фото модель.

Контекст:

Амбросио родилась 11 апреля 1981 года в Эрешине (Бразилия). Известность ей принесла работа с брендом белья Victoria's Secret. Также она была первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret – Pink. Сотрудничала с брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

С 2005 года Амбросио состоит в отношениях с американским предпринимателем Джейми Мазуром. У пары двое детей: дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур (2008) и сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур (2012).

В августе 2022 года Амбросио вместе с семьей отправилась в отпуск в Черногорию. Модель часто делится с поклонниками пляжными фото в бикини.

Теги: Черногория, Алессандра Амбросио, отдых, модель, бикини
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