42-летний Момоа после расставания с Боне поселился в трейлере и выглядит, как бомж

В публикации отмечается, что папарацци сфотографировали Момоа, когда тот выходил из трейлера в коричневых очках с толстой оправой, грязными и спутанными локонами, и казался совершенно далеким от своего фотогеничного образа на красной ковровой дорожке.

Также известно, что фургон Ford, который был сделан на заказ за $750 тыс., актер припарковал возле дома своего друга в Калифорнии.

29 января фото Момоа были опубликованы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * THE WEBNEWS (@the_webnews)