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25 марта, 2023
 
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47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем

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Уизерспун и Тот поженились в 2011 году
Уизерспун и Тот поженились в 2011 году
Фото: reesewitherspoon / Instagram

47-летняя американская актриса Риз Уизерспун разводится со своим мужем, 52-летним киноагентом Джимом Тотом после 12 лет в браке. Об этом артистка сообщила 24 марта, разместив совместное заявление в Instagram

"С большой осторожностью и обдуманностью мы приняли нелегкое решение о разводе. Мы прожили столько замечательных лет вместе и двигаемся вперед с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы создали вместе. Нашим наибольшим приоритетом является наш сын и вся наша семья, когда мы переходим к следующему этапу", –  говорится в публикации.

Знаменитость не стала называть причины развода. 

Контекст:

Джим Тот – второй супруг актрисы. Они поженились в 2011 году. У пары есть общий сын Тенниси Джеймс (2012). 

В первом браке с актером Райаном Филлиппом Уизерспун родила дочь Аву (1999) и сына Дикона (2003).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Риз Уизерспун, актриса, развод
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