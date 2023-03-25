47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем

"С большой осторожностью и обдуманностью мы приняли нелегкое решение о разводе. Мы прожили столько замечательных лет вместе и двигаемся вперед с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы создали вместе. Нашим наибольшим приоритетом является наш сын и вся наша семья, когда мы переходим к следующему этапу", – говорится в публикации.
Знаменитость не стала называть причины развода.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Джим Тот – второй супруг актрисы. Они поженились в 2011 году. У пары есть общий сын Тенниси Джеймс (2012).
В первом браке с актером Райаном Филлиппом Уизерспун родила дочь Аву (1999) и сына Дикона (2003).