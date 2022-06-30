48-летний Фагот: Националистом меня сделал отец, когда мне было пять лет. Он поднял бокал: "За свободную Украину без комиссаров". Я запомнил

Фагот: Я помню этот момент, когда папа сказал "За свободную Украину" Фото: Олег Фагот Михайлюта / Facebook

"Можно ли сказать, что война сделала Фагота националистом или утвердила политические взгляды?" – спросили у артиста.

"Если копать глубоко, националистом меня сделал отец, когда мне было пять лет. Это был 1979–1980 год, – рассказал 48-летний Фагот. – За столом в харьковской трехкомнатной чешской избушке собрался близкий круг друзей, папа поднял бокал и сказал: "За свободную Украину без комиссаров". Я это запомнил".

Фагот подчеркнул, что в то время за такие слова могли посадить.

"Папа был не последний человек в советское время. Преподавал в Харьковском авиационном институте – технарь, строил для космической отрасли. Но я помню этот момент, когда папа сказал "За свободную Украину", – поделился воспоминаниями артист.