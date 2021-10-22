  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной

"По слухам, актер уже давно живет с младшей на 20 лет девушкой", – говорится в репортаже о личной жизни режиссера.
Сеитаблаев заявил, что это не так.
"Я достаточно сложный человек. Я много работаю. Мне нравится то, что я делаю. Я на работе провожу по 16–18 часов. Поэтому вряд ли я привлекательный жених", – отметил режиссер.
"И сейчас вы свободны?" – уточнила у Сеитаблаева журналистка Екатерина Король.
"Да, я свободен", – подтвердил он.
Сеитаблаев и Дядюра поженились в 2013 году. В браке у пары родилась дочь Сафие. От предыдущих отношений у Сеитаблаева есть дочь Назлы и сын Селим. У Дядюры от других отношений есть сын Анатолий.
Дядюра является продюсером фильмов Сеитаблаева, до января 2020 года она была президентом Киевского международного кинофестиваля "Молодость".
О разводе пары стало известно 22 октября. По словам Сеитаблаева, инициатором расставания стал он.