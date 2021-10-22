  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной

Сеитаблаев: Вряд ли я привлекательный жених Фото: Ахтем Сеітаблаєв / Facebook

"По слухам, актер уже давно живет с младшей на 20 лет девушкой", – говорится в репортаже о личной жизни режиссера.

Сеитаблаев заявил, что это не так.

"Я достаточно сложный человек. Я много работаю. Мне нравится то, что я делаю. Я на работе провожу по 16–18 часов. Поэтому вряд ли я привлекательный жених", – отметил режиссер.

"И сейчас вы свободны?" – уточнила у Сеитаблаева журналистка Екатерина Король.

"Да, я свободен", – подтвердил он.

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Видео: ЖВЛ / YouTube