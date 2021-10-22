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22 октября, 2021
 
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48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной

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Сеитаблаев: Вряд ли я привлекательный жених
Сеитаблаев: Вряд ли я привлекательный жених
Фото: Ахтем Сеітаблаєв / Facebook

Заявивший о разводе со второй женой, продюсером Иванной Дядюрой 48-летний украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев в программе ЖВЛ, которая 22 октября вышла на "1+1", прокомментировал слухи об отношениях с новой избранницей.

"По слухам, актер уже давно живет с младшей на 20 лет девушкой", – говорится в репортаже о личной жизни режиссера.

Сеитаблаев заявил, что это не так.

"Я достаточно сложный человек. Я много работаю. Мне нравится то, что я делаю. Я на работе провожу по 16–18 часов. Поэтому вряд ли я привлекательный жених", – отметил режиссер.

"И сейчас вы свободны?" – уточнила у Сеитаблаева журналистка Екатерина Король.

"Да, я свободен", – подтвердил он.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Сеитаблаев и Дядюра поженились в 2013 году. В браке у пары родилась дочь Сафие. От предыдущих отношений у Сеитаблаева есть дочь Назлы и сын Селим. У Дядюры от других отношений есть сын Анатолий. 

Дядюра является продюсером фильмов Сеитаблаева, до января 2020 года она была президентом Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

О разводе пары стало известно 22 октября. По словам Сеитаблаева, инициатором расставания стал он.

Теги: режиссер, семья, Ахтем Сеитаблаев, развод
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