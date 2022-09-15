Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2022
 
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48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера

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Наталья Кличко: Позвольте любви и свету всегда быть в вашей жизни
Наталья Кличко: Позвольте любви и свету всегда быть в вашей жизни
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Проживающая в Германии 48-летняя украинская певица Наталья Кличко 14 сентября опубликовала в Stories Instagram снимки, для которых позировала на пляже.

Кличко выбрала длинное платье цвета слоновой кости на тонких бретелях и с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер.

"Позвольте любви и свету всегда быть в вашей жизни", – написала она.

Фото: natalia_klitschko_official / Instagram
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

"Момент – это единственное, что мы хотим иметь", – подписала она еще один снимок. На нем Кличко запечатлена в полный рост.

Фото: natalia_klitschko_official / Instagram
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом. Украинский ведущий Слава Демин, комментируя высказывание мэра Киева, подчеркнул, что "по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет".

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