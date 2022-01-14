"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье

Фото Ани Лорак собрало больше 30 тыс. лайков за первый час после появления в соцсети Фото: anilorak / Instagram

Образ 43-летней певицы на фото дополнили пояс, напоминающий корсет, и золотистые босоножки.

"Дорогие мои, с нетерпением жду встречи с вами", – подписала она публикацию, которая собрала больше 30 тыс. лайков за первый час после появления в соцсети.

"Чудо в перьях. А, нет, дива в перьях", – написала khon_katerina.

"Жар-птица", – прокомментировала slastinakarina.

"Опять как Киркоров: уже перья и стразы", – отреагировал пользователь evsjjcgjn, имея в виду российского исполнителя Филиппа Киркорова, наряды которого часто декорированы перьями и стразами.