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15 сентября, 2022
 
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49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео

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Клум: Финал America's Got Talent начинается в 9
Клум: Финал America's Got Talent начинается в 9
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 15 сентября опубликовала в Instagram видео, снятое в студии шоу America's Got Talent.

Модель предстала в черном платье с глубоким декольте на шнуровке и высоким разрезом сбоку. Клум, пританцовывая, наклонилась перед камерой и послала воздушный поцелуй.

"Финал America's Got Talent начинается в 21.00", – написала она.

Контекст:

"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года. Список лауреатов премии "Эмми 2022" в основных категориях можно посмотреть здесь

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Теги: видео, платье, модель, Хайди Клум, поцелуй, декольте
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