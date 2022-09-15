49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео

Модель предстала в черном платье с глубоким декольте на шнуровке и высоким разрезом сбоку. Клум, пританцовывая, наклонилась перед камерой и послала воздушный поцелуй.

"Финал America's Got Talent начинается в 21.00", – написала она.

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Контекст:

"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года. Список лауреатов премии "Эмми 2022" в основных категориях можно посмотреть здесь.

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.