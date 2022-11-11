49-летняя Клум в облегающем кожаном топе продефилировала перед камерой. Видео

"Топ-модель по-немецки 2023". 18-й сезон. Поехали!" – написала она.

Клум надела облегающий топ на широких бретелях и прямые брюки коричневого цвета в белый горох. Образ она дополнила туфлями на каблуках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)