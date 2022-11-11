49-летняя Клум в облегающем кожаном топе продефилировала перед камерой. Видео

"Топ-модель по-немецки 2023". 18-й сезон. Поехали!" – написала она.
Клум надела облегающий топ на широких бретелях и прямые брюки коричневого цвета в белый горох. Образ она дополнила туфлями на каблуках.
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Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Клум является судьей шоу "Топ-модель по-немецки" на телеканале UPN. 18-й сезон стартует 11 ноября.