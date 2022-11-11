Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2022
 
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49-летняя Клум в облегающем кожаном топе продефилировала перед камерой. Видео

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Клум анонсировала выход 18-го сезона шоу "Топ-модель по-немецки"
Клум анонсировала выход 18-го сезона шоу "Топ-модель по-немецки"
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 10 ноября опубликовала в Instagram ролик, для которого снялась в кожаном костюме.

"Топ-модель по-немецки 2023". 18-й сезон. Поехали!" – написала она.

Клум надела облегающий топ на широких бретелях и прямые брюки коричневого цвета в белый горох. Образ она дополнила туфлями на каблуках.

Контекст:

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Клум является судьей шоу "Топ-модель по-немецки" на телеканале UPN. 18-й сезон стартует 11 ноября.

Теги: шоу, модель, Хайди Клум, каблуки
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