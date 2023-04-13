49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото

Клум замужем второй раз Фото: heidiklum / Instagram

Клум снялась в черных плавках и топе, Каулитц – в шортах цвета лайма. На фото модель и ее супруг обнимают друг друга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Клум в феврале показала, как нежится с супругом в постели.