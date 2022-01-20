52-летняя Лопес показала свою тренировку в фитнес-зале, видео уже посмотрели более 5 млн раз

В кадре актриса позирует в черном облегающем коротком топе на бретелях и черных лосинах.
"Чтобы стать лучше", – подписала она публикацию. Также в подписи к ролику Лопес отметила романтическую комедию "Выходи за меня", в которой она исполнила главную роль.
Видео с тренировкой Лопес в фитнес-зале в соцсети посмотрели более 5 млн раз.
"Так горячо", – написал alexapearl1715.
"Мое вдохновение", – прокомментировала kristenclaude.
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Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году сосредоточилась на актерской карьере, исполнив главную роль в фильме "Селена". За эту работу ее номинировали на кинопремию "Золотой глобус".
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".
В браке с американским певцом Марком Энтони 7 ноября 2007 года Лопес родила сына Максимиллиана Дэвида и дочь Эмму Мэрибел.
11 февраля 2022 года состоится премьера романтической комедии с участием Лопес "Выходи за меня". В фильме она сыграла певицу, которая пережила измену.