52-летняя Лопес показала свою тренировку в фитнес-зале, видео уже посмотрели более 5 млн раз

В кадре актриса позирует в черном облегающем коротком топе на бретелях и черных лосинах.

"Чтобы стать лучше", – подписала она публикацию. Также в подписи к ролику Лопес отметила романтическую комедию "Выходи за меня", в которой она исполнила главную роль.

Видео с тренировкой Лопес в фитнес-зале в соцсети посмотрели более 5 млн раз.

"Так горячо", – написал alexapearl1715.

"Мое вдохновение", – прокомментировала kristenclaude.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)