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03 сентября, 2022
 
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"56?! Боже!" Хайек в бикини отпраздновала свой день рождения на яхте зажигательным танцем. Видео

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Хайек: Поздравляю себя с 56-летием
Хайек: Поздравляю себя с 56-летием
Фото: Salma Hayek Pinault / Facebook

Голливудская актриса Сальма Хайек 2 сентября опубликовала ролик, в котором в полный рост запечатлена в красном бикини на яхте. Она отметила, что ролик был снят во время празднования ее дня рождения.

Актриса позирует в кадре, зажигательно танцуя и снимая себя на камеру.

"Поздравляю себя с 56-летием",  подписала ролик актриса.

"56?! Боже!" – отреагировали в сети.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Теги: купальник, Сальма Хайек, актриса
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