Бульвар Шоубиз
 
24 марта, 2023
 
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56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа

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Берри родилась в 1966 году
Берри родилась в 1966 году
Фото: halleberry / Instagram

Американская актриса Холли Берри 22 марта в Instagram разместила селфи, которые сделала в душе, стоя перед запотевшим зеркалом без одежды и белья.

56-летняя актриса позирует в кадре, прикрывая обнаженное тело руками. 

"Время любви к себе", – подписала она фото.

Контекст:

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в американском Кливленде (штат Огайо). В середине 1980-х выиграла несколько конкурсов красоты, стала первой афроамериканской представительницей США на "Мисс мира" в 1986 году, где заняла шестое место.

Берри дебютировала на экране в конце 1980-х в мини-сериале "Живые куклы". Известность пришла к ней спустя два года, после роли в фильме Спайка Ли "Тропическая лихорадка". Самые известные картины с участием Берри – "Женщина-кошка", "Готика", "Люди Икс".

За роль в фильме "Бал монстров" Берри получила "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Холли Берри, селфи, зеркало, одежда
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