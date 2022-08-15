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15 августа, 2022
 
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56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте

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Берри родилась 14 августа 1966 года в американском Кливленде
Берри родилась 14 августа 1966 года в американском Кливленде
Фото: ЕРА

Американская актриса Холли Берри в день своего 56-летия опубликовала новое фото в Instagram.

На снимке знаменитость запечатлена с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте.

"Столько благодарности и любви в этот день рождения! Вот это да", – подписала она снимок.

Контекст:

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в американском Кливленде (штат Огайо). В середине 1980-х выиграла несколько конкурсов красоты, стала первой афроамериканской представительницей США на "Мисс мира" в 1986 году, где заняла шестое место.

Берри дебютировала на экране в конце 1980-х в мини-сериале "Живые куклы". Известность пришла к ней спустя два года, после роли в фильме Спайка Ли "Тропическая лихорадка". Самые известные картины с участием Берри – "Женщина-кошка", "Готика", "Люди Икс".

За роль в фильме "Бал монстров" Берри получила "Оскар". Она стала первой афроамериканкой, получившей эту кинопремию в номинации "Лучшая женская роль".

Теги: Холли Берри, актриса
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