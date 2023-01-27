56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер

"Волшебство витало в воздухе прошлой ночью в Майами на премьере! Не пропустите радость на выходных Дня святого Валентина!" – написала она.
Хайек предстала в черном платье-сетке, под которым видны черный бюстгальтер и трусы. Актриса показала себя в полный рост и со всех сторон.
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В ролике Хайек также показала, как позировала перед объективами камер со своим партнером по фильму, 42-летним голливудским актером Ченнингом Татумом. Один из снимков Хайек публиковала на своей странице.
Лента "Супер Майк 3" выйдет на экраны кинотеатров 9 февраля 2023 года.
"Супер Майк: Последний танец" является сиквелом фильма "Супер Майк XXL".
Главный герой – его роль исполнил Татум – танцовщик, который работает в стриптиз-клубе. Хайек сыграла роль светской львицы.