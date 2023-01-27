56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер

"Волшебство витало в воздухе прошлой ночью в Майами на премьере! Не пропустите радость на выходных Дня святого Валентина!" – написала она.

Хайек предстала в черном платье-сетке, под которым видны черный бюстгальтер и трусы. Актриса показала себя в полный рост и со всех сторон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

В ролике Хайек также показала, как позировала перед объективами камер со своим партнером по фильму, 42-летним голливудским актером Ченнингом Татумом. Один из снимков Хайек публиковала на своей странице.