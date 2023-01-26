33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель

Мишина снялась сидя, разведя ноги и держа в руках гантель.

"Любая цель, мечта, состояние приходят/сбываются через труд и сложности... Главное, чтобы вы действительно этого хотели. Тогда вы с легкостью сформулируете мотивацию и другое отношение к сложностям", – написала она.





Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина посоветовала подписчикам найти инструменты, которые смогут облегчить сложности.

"Например, в зале мне очень помогает приятная музыка, аудиокниги и аудиолекции. И так в каждом деле", – отметила актриса.