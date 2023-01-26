33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель

Мишина снялась сидя, разведя ноги и держа в руках гантель.
"Любая цель, мечта, состояние приходят/сбываются через труд и сложности... Главное, чтобы вы действительно этого хотели. Тогда вы с легкостью сформулируете мотивацию и другое отношение к сложностям", – написала она.
Мишина посоветовала подписчикам найти инструменты, которые смогут облегчить сложности.
"Например, в зале мне очень помогает приятная музыка, аудиокниги и аудиолекции. И так в каждом деле", – отметила актриса.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.
В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.