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26 января, 2023
 
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33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель

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Мишина: Любая цель, мечта, состояние приходят/сбываются через труд и сложности...
Мишина: Любая цель, мечта, состояние приходят/сбываются через труд и сложности...
Фото: misha.k.ua / Instagram

33-летняя украинская актриса Ксения Мишина 26 января в Instagram Stories показала снимки, сделанные в спортзале.

Мишина снялась сидя, разведя ноги и держа в руках гантель.

"Любая цель, мечта, состояние приходят/сбываются через труд и сложности... Главное, чтобы вы действительно этого хотели. Тогда вы с легкостью сформулируете мотивацию и другое отношение к сложностям", – написала она.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина посоветовала подписчикам найти инструменты, которые смогут облегчить сложности.

"Например, в зале мне очень помогает приятная музыка, аудиокниги и аудиолекции. И так в каждом деле", – отметила актриса.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.  

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1").  В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Теги: актриса, Ксения Мишина, Холостячка, ноги
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