58-летняя Белуччи позировала для глянца, развалившись в кресле в черном боди

58-летняя актриса позирует в кадре в черном боди, развалившись на кресле.

Контекст:

Белуччи родилась 30 сентября 1964 года. Мировую известность ей принесли роли в фильмах "Дракула", "Малена", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

В 1999 году Белуччи вышла замуж за французского актера Венсана Касселя, с которым познакомилась на съемках фильма "Квартира". У пары есть две дочери – Дева и Леони. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.

21 февраля стало известно, что актриса с октября 2022 года состоит в отношениях с американским режиссером Тимом Бертоном.