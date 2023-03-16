Бульвар Шоубиз
 
16 марта, 2023
 
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58-летняя Белуччи позировала для глянца, развалившись в кресле в черном боди

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Белуччи родилась в 1964 году
Белуччи родилась в 1964 году
Фото: ЕРА

Итальянская актриса и модель Моника Белуччи снялась для обложки итальянского журнала Wall Street. Фото обложки 14 марта опубликовано на странице знаменитости в Instagram.

58-летняя актриса позирует в кадре в черном боди, развалившись на кресле.

Контекст:

Белуччи родилась 30 сентября 1964 года. Мировую известность ей принесли роли в фильмах "Дракула", "Малена", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

В 1999 году Белуччи вышла замуж за французского актера Венсана Касселя, с которым познакомилась на съемках фильма "Квартира". У пары есть две дочери – Дева и Леони. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.

21 февраля стало известно, что актриса с октября 2022 года состоит в отношениях с американским режиссером Тимом Бертоном.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Моника Белуччи, актриса, модель
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