72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука

"Праздную день рождения с семьей", – написал Поплавский, которому в этот день исполнилось 72 года.

Контекст:

Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств.

Поплавский был женат дважды. В первом браке детей у него не было. В 1982 году в браке со второй женой Людмилой у Поплавского родился сын Александр. Супруги расстались в 2009 году. По словам ректора, его вторая жена сейчас на пенсии и занимается внуками.

Свои нынешние отношения Поплавский не афиширует.