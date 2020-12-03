Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2020
 
Новости

Возможна передозировка "Виагрой". 73-летний Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие

По словам директора российского продюсера Бари Алибасова Вадима Горжанкина, плохое самочувствие шоумена могло быть вызвано передозировкой "Виагры".

73-летний Алибасов готовится стать отцом
73-летний Алибасов готовится стать отцом
Фото: alibasov_nana / Instagram

73-летний российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова директора артиста Вадима Горжанкина.

По его словам, Алибасову накануне вечером стало плохо. Врачи скорой помощи, которые приехали на вызов, сообщили, что у него низкое давление.

Горжанкнин предположил, что это могло произойти из-за передозировки препаратом "Виагра". Он отметил, что если состояние здоровья Алибасова не ухудшится, врачи выпишут его домой уже в субботу. 

22 ноября Алибасов заявил, что вскоре станет отцом. По словам продюсера, мать будущего ребенка – его помощница и массажистка Виктория Полторацкая.

В ответ на это жена Алибасова, 82-летняя российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что у ее мужа не в порядке с головой, и она будет подавать на развод.

Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве.

Федосеева-Шукшина – шестая жена Алибасова. Для нее брак с продюсером третий.

Теги: шоу-бизнес, Бари Алибасов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Илларионов: Дурицкая весьма откровенно, учитывая опасения, назвала тех, кто, по ее мнению, убил Бориса Немцова
  Илларионов: Дурицкая весьма откровенно, учитывая опасения, назвала тех, кто, по ее мнению, убил Бориса Немцова
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
  Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов
  Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов
Дмитрий ГОРДОН
"Я все еще здесь, как и сильная Украина". Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ
"Я все еще здесь, как и сильная Украина". Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Возможна передозировка "Виагрой". 73-летний Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие
Возможна передозировка "Виагрой". 73-летний Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие
"Вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало". Коллеги желают Кошевому выздоровления
"Вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало". Коллеги желают Кошевому выздоровления
  "Не забувай мене". Победительница "Голосу країни" Муха снялась в новом клипе в образе музы. Видео
  "Не забувай мене". Победительница "Голосу країни" Муха снялась в новом клипе в образе музы. Видео
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинов
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинов
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
"Балдежная". Тина Кароль показала образ с голой грудью
"Балдежная". Тина Кароль показала образ с голой грудью
Каминская снялась в семейной фотосессии и рассказала о переоценке ценностей
Каминская снялась в семейной фотосессии и рассказала о переоценке ценностей
"Насмешила!", "Немного вышла за контур". Никитюк показала эволюцию макияжа губ
"Насмешила!", "Немного вышла за контур". Никитюк показала эволюцию макияжа губ
"Пожертвуйте немного бедным детям". Джессика Симпсон показала коллекцию обуви младшей дочери
"Пожертвуйте немного бедным детям". Джессика Симпсон показала коллекцию обуви младшей дочери
  "Просто в приготовлении, но есть нюансы". Сумская поделилась рецептом салата из кальмаров
  "Просто в приготовлении, но есть нюансы". Сумская поделилась рецептом салата из кальмаров
"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Суперженщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото
"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Суперженщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото
"Моя мама всегда отличалась молодостью и красотой!". Волочкова показала семейное фото
"Моя мама всегда отличалась молодостью и красотой!". Волочкова показала семейное фото
  Tvorchi провели онлайн-презентацию нового альбома вместе с Алиной Паш. Видео
  Tvorchi провели онлайн-презентацию нового альбома вместе с Алиной Паш. Видео
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Это надо делать постепенно". Блогер Покрещук рассказала, сколько денег потратила на увеличение скул
"Это надо делать постепенно". Блогер Покрещук рассказала, сколько денег потратила на увеличение скул
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS