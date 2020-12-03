Возможна передозировка "Виагрой". 73-летний Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие

По словам директора российского продюсера Бари Алибасова Вадима Горжанкина, плохое самочувствие шоумена могло быть вызвано передозировкой "Виагры".

73-летний российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова директора артиста Вадима Горжанкина.

По его словам, Алибасову накануне вечером стало плохо. Врачи скорой помощи, которые приехали на вызов, сообщили, что у него низкое давление.

Горжанкнин предположил, что это могло произойти из-за передозировки препаратом "Виагра". Он отметил, что если состояние здоровья Алибасова не ухудшится, врачи выпишут его домой уже в субботу.

22 ноября Алибасов заявил, что вскоре станет отцом. По словам продюсера, мать будущего ребенка – его помощница и массажистка Виктория Полторацкая.

В ответ на это жена Алибасова, 82-летняя российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что у ее мужа не в порядке с головой, и она будет подавать на развод.

Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве.

Федосеева-Шукшина – шестая жена Алибасова. Для нее брак с продюсером третий.