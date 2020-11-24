"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой

82-летняя российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина считает, что у ее мужа – 73-летнего шоумена Бари Алибасова, изменившего ей с массажисткой Викторией Полторацкой, не в порядке с головой. Об этом она заявила 23 ноября в эфире российского "Первого канала".
"Стыдно! Стыдно в таком возрасте так себя вести. У меня такое впечатление, что с головой не в порядке, честное слово. Зачем он себя губит? Он себя губит тем, что травит меня. Я решила подать на развод. Такую роковую ошибку я совершила, оказывается. Прошу у людей прощения – не судите меня", – заявила актриса.
Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве.
18 августа 2020 года адвокат шоумена Сергей Жорин в микроблоге сообщил, что Алибасов инициировал бракоразводный процесс. Причиной расторжения брака шоумен назвал "невозможность вернуть былые отношения", но уже 28 сентября Жорин сообщил, что его клиент передумал разводиться.
9 ноября Федосеева-Шукшина заявила, что подает на развод с Алибасовым, так как ее возмутили "вызывающие" публикации на странице супруга с участием его новой избранницы – Алибасов тогда представил Полторацкую как свою новую помощницу и массажистку.
22 ноября Алибасов заявил, что Полторацкая беременна.
Федосеева-Шукшина – шестая жена Алибасова. Для нее брак с продюсером третий.
У Алибасова есть 35-летний сын Бари Алибасов.