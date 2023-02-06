75-летний Шварценеггер в Лос-Анджелесе сбил велосипедистку – СМИ

В публикации отмечается, что велосипедистка, которая двигалась перед автомобилем актера, внезапно решила повернуть налево, а Шварценеггер, который ехал на небольшой скорости за ней, не успел затормозить.
После происшествия велосипедистка была госпитализирована, а актер отвез ее велосипед в ремонт. Правоохранители расследуют причины ДТП, но, отмечает издание, уже пришли к выводу, что актер не мог избежать столкновения с велосипедисткой, которая внезапно изменила направление движения.
Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник".
В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.
Актер осудил нападение РФ на Украину. Осенью 2022 года он снялся в клипе украинской группы Kalush Orchestra, премьера состоялась в январе 2023 года.