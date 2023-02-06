75-летний Шварценеггер в Лос-Анджелесе сбил велосипедистку – СМИ

В публикации отмечается, что велосипедистка, которая двигалась перед автомобилем актера, внезапно решила повернуть налево, а Шварценеггер, который ехал на небольшой скорости за ней, не успел затормозить.

После происшествия велосипедистка была госпитализирована, а актер отвез ее велосипед в ремонт. Правоохранители расследуют причины ДТП, но, отмечает издание, уже пришли к выводу, что актер не мог избежать столкновения с велосипедисткой, которая внезапно изменила направление движения.