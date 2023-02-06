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06 февраля, 2023
 
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75-летний Шварценеггер в Лос-Анджелесе сбил велосипедистку – СМИ

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Шварценеггер после столкновения отвез велосипед женщины в ремонт
Шварценеггер после столкновения отвез велосипед женщины в ремонт
Фото: schwarzenegger / Instagram

75-летний американский актер Арнольд Шварценеггер 5 февраля в Лос-Анджелесе, находясь за рулем своего внедорожника, сбил велосипедистку. Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на информацию, полученную от правоохранительных органов.

В публикации отмечается, что велосипедистка, которая двигалась перед автомобилем актера, внезапно решила повернуть налево, а Шварценеггер, который ехал на небольшой скорости за ней, не успел затормозить.

После происшествия велосипедистка была госпитализирована, а актер отвез ее велосипед в ремонт. Правоохранители расследуют причины ДТП, но, отмечает издание, уже пришли к выводу, что актер не мог избежать столкновения с велосипедисткой, которая внезапно изменила направление движения.

Контекст:

Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник".

В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

Актер осудил нападение РФ на Украину. Осенью 2022 года он снялся в клипе украинской группы Kalush Orchestra, премьера состоялась в январе 2023 года.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Арнольд Шварценеггер, авария, Лос-Анджелес, актер
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