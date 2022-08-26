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26 августа, 2022
 
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"А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца

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Вениамин единственный сын Тины Кароль
Вениамин – единственный сын Тины Кароль
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 25 августа в эфире канала "1+1", рассказывая о своем сыне Вениамине, пошутила об их внешнем сходстве.

"Очень похожи мы. Я уже это говорила: "А кто папа?" – смеясь, сказала артистка. – Очень похожи". 

"Ну, тебе виднее",  – отреагировал на реплику Тины Кароль ведущий Егор Гордеев.

Став серьезной, певица рассказала, что Вениамин окончил учебный год с отличием. По словам певицы, она не хочет, чтобы он занимался музыкой.

"Пусть занимается чем-то серьезным", – подытожила артистка.

ВИДЕО
Видео: Телеканал 1+1 / YouTube
Контекст:

Вениамин (2008)  единственный сын Тины Кароль. Его отец, продюсер Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины.

Теги: Тина Кароль, семья
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