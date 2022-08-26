  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца

"Очень похожи мы. Я уже это говорила: "А кто папа?" – смеясь, сказала артистка. – Очень похожи".
"Ну, тебе виднее", – отреагировал на реплику Тины Кароль ведущий Егор Гордеев.
Став серьезной, певица рассказала, что Вениамин окончил учебный год с отличием. По словам певицы, она не хочет, чтобы он занимался музыкой.
"Пусть занимается чем-то серьезным", – подытожила артистка.
Вениамин (2008) – единственный сын Тины Кароль. Его отец, продюсер Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.
В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины.