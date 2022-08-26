  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца

"Очень похожи мы. Я уже это говорила: "А кто папа?" – смеясь, сказала артистка. – Очень похожи".

"Ну, тебе виднее", – отреагировал на реплику Тины Кароль ведущий Егор Гордеев.

Став серьезной, певица рассказала, что Вениамин окончил учебный год с отличием. По словам певицы, она не хочет, чтобы он занимался музыкой.

"Пусть занимается чем-то серьезным", – подытожила артистка.

ВИДЕО

Видео: Телеканал 1+1 / YouTube