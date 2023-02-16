"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем

По словам Федоровой, ей предлагали бесплатно получить продукт в обмен на рекламу в Instagram Stories и пост с фотографией. Федорова призналась, что речь шла о суши.
В ответ на предложение она уточнила, что ее зовут не Анна, а Анастасия, и призналась, что рекламу не берет. Собеседница в свою очередь решила, что Федорова назвала Анастасией ее, и сообщила, что на самом деле она Татьяна.
"Диалоги в моем директе – это клад. А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась", – пошутила жена министра.
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Михаил и Анастасия Федоровы состоят в браке с 2015 года. Они оба родом из Запорожья. Жена вице-премьер-министра окончила факультет иностранной филологии Запорожского национального университета.
После переезда семьи в Киев супруга Федорова в 2021 году основала бренд женской одежды Cover Apparel.
У пары есть дочь Мария (2017).