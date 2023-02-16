"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем

Михаил и Анастасия Федоровы состоят в браке с 2015 года Фото: michael.fedorov / Instagram

По словам Федоровой, ей предлагали бесплатно получить продукт в обмен на рекламу в Instagram Stories и пост с фотографией. Федорова призналась, что речь шла о суши.

В ответ на предложение она уточнила, что ее зовут не Анна, а Анастасия, и призналась, что рекламу не берет. Собеседница в свою очередь решила, что Федорова назвала Анастасией ее, и сообщила, что на самом деле она Татьяна.

"Диалоги в моем директе – это клад. А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась", – пошутила жена министра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiia Fedorova (@fedorova.an)