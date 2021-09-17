Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2021
 
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"А жвачку обязательно колхозно жевать?" Настя Каменских показала, как выглядит до и после макияжа

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Каменских показала, как выглядит в косметической маске "из чешуи"
Каменских показала, как выглядит в косметической маске "из чешуи"
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 17 сентября выложила в Instagram короткий ролик, на котором показала, как выглядит до и после нанесения макияжа. В начале видео 34-летняя исполнительница, прикрыв грудь полотенцем, лежит в косметической маске, похожей на чешую, после – появляется в кадре с уложенными волосами и макияжем.

"Эй вы, доброе утро", – подписала ролик Каменских, добавив в конце значок "поцелуй".

За пару часов видео собрало больше 25 тыс. просмотров.

"В чешуе?" – спросил dronsok.

"А жвачку обязательно при этом колхозно жевать?" – возмутилась joanmadu83.

"В маске лучше было", – написал 9486.egor.

"Такая жизнерадостная и милая звездочка", – написала sultan.assel.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.

Теги: Настя Каменских, певица, певица NK, жвачка, макияж, маска, ролик
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